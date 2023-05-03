Как получить рассрочку на долги по коммуналке: украинцам дали инструкцию

В Украине у должников по коммуналке есть возможность оформить договор реструктуризации (рассрочки). Это делается в случаях, когда должник не в состоянии сразу уплатить весь накопленный долг.

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Для оформления такой рассрочки необходимо обратиться в коммунальное предприятие. Как объяснили в УК "Центр коммунального сервиса", заключить договор реструктуризации можно по таким услугам:

поставка тепловой энергии и горячей воды;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

содержание домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;

вывоз бытовых отходов.

Чтобы заключить такой договор, нужно обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса". Предварительная запись осуществляется независимо от места жительства. Понадобится написать заявление, а также предоставить оригиналы и копии документов:

паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра);

карта налогоплательщика РНОКПП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты в случае наличия ИНН в указанном документе);

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение/квартиру, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключать представитель собственника).

Как сообщал OBOZREVATEL, если семье не хватает денег на оплату коммуналки, можно оформить субсидию даже на неотапливаемый период. Такая помощь выплачивается с 1 мая по 30 сентября.

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