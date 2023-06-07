Каким будет тариф на электроэнергию в Украине до конца 2023 года: в Минэнерго озвучили цену

В Украине до конца 2023 года больше не ожидается повышения тарифов на электроэнергию для населения. То есть цена останется на июньском уровне – 2,64 грн/кВт*ч при любом потреблении.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, такого повышения должно быть достаточно, чтобы пройти следующий отопительный сезон.

"Мы предложили срок действия этого решения до конца года... У нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение зимнего отопительного сезона и не двигать цены дальше", – сказал Галущенко.

Он отметил, что рост тарифов в июне был вынужденной мерой. "Пришлось принять это вынужденное решение, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей и пройти следующую зиму", – объяснил министр.

В частности, за счет повышения стоимости киловатта будут проводиться ремонтные кампании. Это необходимо для повышения стабильности энергосистемы, которая сильно пострадала от российских атак.

Напомним, до июня в Украине действовал дифференцированный тариф на электричество для бытовых потребителей. Если семья потребляла до 250 кВт*ч в месяц, платить нужно было по 1,44 грн за каждый киловатт. В случае большего потребления тариф составлял уже 1,68 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Пенсионного фонда, повышение тарифов на электроэнергию не должно повлиять на размер субсидий на оплату коммуналки – ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Украинцы, которым выплачивали государственную помощь, будут получать ее в полном объеме, заверили в фонде.

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