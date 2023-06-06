Какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество: в ПФУ дали разъяснение

Повышение тарифов на электроэнергию в Украине не должно повлиять на размер субсидий на оплату коммуналки – ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Украинцы, которым выплачивали государственную помощь, будут получать ее в полном объеме.

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Что касается пересчета субсидий, то это будет сделано в автоматическом режиме. Об этом заявил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в эфире Национального телемарафона, сообщает пресс-служба ПФУ.

А вот тем семьям, которые не будут получать государственную помощь на оплату коммуналки, нужно будет обратиться в ПФУ за разъяснениями. Но, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, Пенсионный фонд будет и дальше регулярно осуществлять все выплаты, которые должны получать украинцы.

Это касается субсидий, назначаемых на неотапливаемый период. Что касается госпомощи во время отопительного сезона, то ПФУ будет ориентироваться на количество поданных и рассмотренных заявлений, а уже потом определять размер субсидии. Но, заверил Капинус, проблем с этим не должно возникнуть.

С 1 февраля 2022 года в Украине изменились правила предоставления субсидии. Теперь украинцы получают помощь только "живыми деньгами". Также теперь всеми вопросами назначения и выплаты государственной помощи на оплату счетов за коммунальные услуги "командует" Пенсионный фонд.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируется значительно упростить получение субсидий. Так, теперь сообщения о праве на субсидию будут посылаться через Дію. А украинцы смогут либо принять предложение о начислении пособия, либо отказаться от него.

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