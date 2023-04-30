Каким будет тариф на газ в 2023 году: "Нафтогаз" принял решение

До мая 2024 года тарифы на газ для населения в Украине менять не будут. Таким образом они останутся на прежнем уровне в 7,96 грн/куб.м.

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Об этом сообщили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили: это решение было принято "с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине".

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, его цена и дальше будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС). ... При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", – говорится в сообщении.

При этом там напомнили: ГК "Нафтогаз Украины" снабжает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств. Все они получают газ в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно.

Электричество подорожает

А вот тарифы на электроэнергию вырастут. Как рассказал замминистра энергетики Фарид Сафаров, причиной этого является отсутствие необходимых средств для восстановления энергосистемы и ее подготовке к зиме 2023/24.

"Такое решение придется принимать – иначе энергетика не сможет ни восстановиться, ни просто как следует подготовиться к следующей зиме, которая, скорее всего, будет намного тяжелее, чем предыдущая. Международные партнеры предоставляют нам достаточно много оборудовния, денег – но этих средств недостаточно. ... Брать же их откуда-то надо", – объяснил он.

Вместе с тем, конкретных сроков повышения Сафаров не назвал. По его словам, в настоящее время государство оценивает, каким именно будет новый тариф.

"Здесь есть ключевой орган – НКРЭКУ, – который должен утвердить эти тарифы. Поэтому лучше уточнить у него", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же в Украине запустили новую газовую скважину, способную обеспечивать более 460 тыс. куб. м газа в сутки. Она стала самой мощной из всех запущенных в стране за последние 2,5 года.

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