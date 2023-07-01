Карты украинцев массово блокируют: кого лишат доступа к деньгами

Клиенты ПриватБанка жалуются на массовую блокирования банковских счетов. Любой должник может лишится доступа к своим деньгами. По всей Украине – 8 млн тех, кого признали должниками. А в блокировании принимает участие не только "Приват", а все украинские банки.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, в Украине уже больше месяца действуют новые правила блокировки счетов. В результате у любого должника сразу после обращения исполнителя судебного решения забирают доступ к его счету. Такое новшество вызвало волну негодования со стороны клиентов.

"ПриватБанк абсолютно незаконно заблокировал мне счет! Я получаю на него зарплату, а долг придуманный за квартиру, которой я никогда не пользовалась", – рассказывает криворожанка Марина. От своей матери в наследство она получила квартиру: квартира с ремонтом времен СССР, в нее поселились соседи-"друзья" покойной матери Марины.

"Они с матерью моей выпивали. А теперь живут там, всем пользуются и не платят. Выгнать я их не могу, они выламывают двери и снова селятся туда. Продать квартиру я тоже не могу, война же! После войны буду продавать", – рассказывает женщина. После того, как она вступила в наследство, она обязана оплачивать коммуналку. Однако не делает этого. В результате долг достиг такой суммы, что коммунальное предприятие решило взыскать его через суд.

Пока действовало ограничение на арест средств на банковском счету, женщина долг игнорировала, однако в мае, когда банки начали блокировать счета за любой размер долга, женщина спохватилась. "Я подала заявление исполнителю, чтобы мне, как по закону сказано, разблокировали те 13,4 тыс. грн. Так я почти 10 дней этого ждала. И что мне теперь после всех этих ограничений делать? Зарплатную карту менять, но снова же заблокируют", – говорит Марина.

Коммунальные долги – одна из самых распространенных причин блокирования счета, однако далеко не единственная. Украинцы не платят штрафы за нарушение ПДД, не платят алименты, не возвращают кредиты. И до тех пор, пока есть возможность безнаказанно не платить, всегда найдутся те, кто этой возможностью воспользуются.

При этом блокировка счета – законный способ взыскания долга. Однако и тут есть проблема. Как говорит частный исполнитель Анатолий Телявский, из 65 банков в электронной системе обмена информации участвуют только 18. В остальные банки исполнители должны писать письма, дожидаться, пока документы дойдут в банк, получать ответ о том, есть ли у должника счет в этом банке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине ошибочно блокируют карты пенсионеров из-за долгов. Банк снять подобный арест не может.

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