Кто после подорожания электроэнергии будет ежемесячно платить на 500 грн больше: озвучен единственный выход

В Украине в результате резкого подорожания электроэнергии до 2,64 грн за кВт*час (ранее за первые 250 кВт*час действовал тариф в 1,44 грн, а при потреблении больше – 1,68 грн) для части семей суммы в платежках резко увеличатся. Если в среднем семья будет платить на 200-300 грн в месяц больше, то те украинцы, которые используют ток для приготовления пищи, подогрева воды, могут платить на 500 грн в месяц больше.

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О том, что нужно сделать, чтобы не переплачивать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому придется платить на 500 грн в месяц больше

В среднем украинская семья использует в месяц около 160 кВт*час тока. В мае за такой объем электроэнергии нужно было заплатить всего около 230 грн, с июня – 422,4 грн. Но в результате подорожания есть и тем семьи, суммы в платежках у которых будут значительно выше.

Так, в Украине в высотных многоэтажках запрещено проводить газ. Как результат, в таких домах чаще всего электроэнергию используют и для подогрева воды, и для приготовления пищи. Та семья, которая в месяц использует, например, 520 кВт*час тока, в мае заплатит за свет 873,6 грн, а уже в июне за такой же объем электроэнергии – 1 372 грн. То есть почти на 500 грн больше.

Как платить за ток меньше?

Единственный способ резко сократить суммы в платежках – установить двузонный счетчик. Он стоит около 2 тыс. грн, однако позволяет в период от 23 часов вечера до 7 часов утра платить за свет половину действующего тарифа. То есть 1,32 грн за каждый кВт*час. При этом энергозатратными приборами (стиральной машиной, бойлером и так далее) в таком случае стоит пользоваться в ночной период времени.

Кроме того, Государственное агентство по вопросам энергоэффективности советует заменить технику на новую с высоким классом энергоэффективности (либо делать это постепенно и при покупке обращать внимание на класс энергоэффективности), заменить все лампы в доме на энергосберегающие, выключать все приборы, которыми вы не пользуетесь, из розеткой, не включать телевизор для того, чтобы он работал "фоном".

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что энергоэффективный счетчик может полностью окупиться за 10 месяцев. При этом для его подключения придется дождаться своей очереди.

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