Украинцы после подорожания электроэнергии могут платить за свет в два раза меньше: что нужно сделать 

В Украине после подорожания электроэнергии с 1 июля до 2,64 грн за кВт*час все еще есть возможность подключить ночной тариф. Это позволит в период с 23 до 7 утра платить за ток 1,32 грн за каждый кВт*час.

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Это следует из опубликованного постановления Кабмина №544. Так, правительство не стало отменять ночной тариф на свет. Как результат, в ночной период времени при потреблении до 250 кВт*час в месяц можно платить за ток в два раза меньше.

Для этого нужно установить двухзонный счетчик, а также подать заявку своему поставщику электроэнергии. Правда, из-за большой нагрузки некоторые клиенты в Киеве, которые сейчас подают заявки о подключении ночного тарифа, получают ответ с сообщением, что их очередь придет только в ноябре этого года. Однако такая очередь наблюдается далеко не во всех городах.

Подключение ночного тарифа бесплатное. Но при этом украинцу придется купить двухзонный счетчик. Он стоит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн. Такая покупка быстро окупиться. К примеру, если вы тратите 250 кВт*час в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц. Уже за 10 месяцев покупка счетчика окупится.

Отметим, в мае украинцы платили 1,44 грн за каждый кВт*час тока при потреблении до 250 кВт*час в месяц и 1,68 грн за каждый кВт*час при потреблении более 250 кВт*час. С июня украинцам ввели единый тариф в 2,64 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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