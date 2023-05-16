Летом украинцам грозят проблемы с электроэнергией: что должна сделать каждая семья

Летний пик потребления электроэнергии в Украине в 2023 году будет связан с большими рисками, чем обычно. Это связано с серьезными ремонтами инфраструктуры, которые в определенные моменты будут совпадать с сезонным повышением потребления. В связи с этим энергетики просят население принять меры и помочь балансировать энергосистему, чтобы не было отключений.

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В "Укрэнерго" перечислили шаги, которые может предпринять каждый украинец. Энергетики советуют:

по возможности, переносить использование мощных приборов с пиковых утренних и вечерних часов в ночные, когда потребление низкое;

с пиковых утренних и вечерних часов в ночные, когда потребление низкое; стараться не включать одновременно мощные приборы (например, бойлер и стиральную машину)

не включать кондиционер в пиковые часы потребления, а при использовании кондиционера – ставить его на более высокую температуру, чем вы привыкли;

в пиковые часы потребления, а при использовании кондиционера – ставить его на более высокую температуру, чем вы привыкли; кипятить в электрочайнике и на электроплите столько воды, сколько вам нужно в определенное время, если есть газовая плита – лучше кипятить воду на ней.

Почему это важно?

Пиковый период потребления электричества приходится не только на зиму, но и на лето. Обычно в такие периоды увеличивают производство тепловые и гидроэлектростанции.

Однако во время летнего пика на электростанциях проходит традиционная ремонтная кампания, необходимая для подготовку к следующему отопительному сезону. Энергоблоки, на которых производят ремонты, некоторое время не могут производить электроэнергию.

"Этим летом объемы работ будут больше, чем в предыдущие годы: из-за российских атак повреждения получили все тепловые и ключевые гидроэлектростанции. То есть в прошлые годы, когда атомные блоки уходили в плановые ремонты и останавливались для плановой замены топлива, их компенсировали мощностями крупных ТЭС и ГЭС. В этом году сами ТЭС и ГЭС нуждаются в существенных ремонтах после сезона массовых ракетных атак, то есть компенсировать выведение в ремонт атомных блоков будет сложнее", – объяснили в Укрэнерго.

Кроме того, часть генерации – в частности, Запорожская АЭС, ряд ТЭС– находятся на временно оккупированной территории и не доступны украинской энергосистеме. "Поэтому энергетики нуждаются в помощи украинцев, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему во время утренних и вечерних пиков", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночного ракетно-дронового удара России по Украине 16 мая не зафиксировано попаданий в объекты энергетической инфраструктуры, однако вечером 15 мая оккупанты обстреляли одну из ТЭС, а также нанесли удар по линии электропередачи.

Без света осталась часть потребителей в шести областях – Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Отключения точечные, графики не вводились.

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