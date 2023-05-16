Россия ударила по ТЭС в Украине: в каких регионах есть проблемы с отключениями света

Во время ночной ракетно-дронового удара России по Украине 16 мая не зафиксировано попаданий в объекты энергетической инфраструктуры, однако вечером 15 мая оккупанты в очередной раз обстреляли одну из ТЭС. Без света остается часть потребителей в шести областях – Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, и Черниговской.

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Об этом сообщили в "Минэнерго" и ДТЭК. Отмечается, что отключения происходят в прифронтовых регионах, которые продолжает терроризировать РФ. Отключения точечные, графики не вводились.

"Вечером, 15 мая, в результате обстрелов снова пострадала одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго". К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждено оборудование ТЭС. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", – отметили в ДТЭК.

В Минэнерго добавили, что массированная ночная атака обошлась без новых попаданий. "Силы ПВО сработали успешно, попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано", – говорится в сообщении.

ДТЭК отмечает, что это была уже третья с начала мая атака на генерирующие предприятия компании. Всего с сентября 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы 33 раза.

Энергетики продолжают ремонтные работы. За сутки свет вернули в дома более 31 тыс. потребителей.

"Энергетическая система работает стабильно. Лимиты потребления операторам системы распределения не доводились. Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову. Генерация полностью обеспечивает потребление", – заверили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили о возможных отключениях света летом – особенно в июле и августе. Однако это не будут критические отключения на несколько суток.

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