Летом украинцам грозят проблемы со светом: энергетики подробно объяснили ситуацию

Плановые ремонты энергетической инфраструктуры и объектов генерации в Украине происходят каждое лето и обычно не приводят к отключениям света потребителям. Однако в 2023 году украинцев ждет иная ситуация, т.к. из-за оккупации ЗАЭС и российский атак снизилась общая мощность энергосистемы Украины.

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Кроме того, ремонты на ТЭС могут продолжаться дольше, поскольку они получили повреждения. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Ремонтировать можно только отключенные энергоблоки – а из-за последствий полномасштабного вторжения возможности их компенсировать очень ограничены", – объяснили в компании. При этом во время войны энергетики не могут публиковать данные о рабочей мощность электростанций в энергосистеме.

Потери в украинской генерации, тем не менее, можно оценить по другому показателю – установленной мощности. Это то, сколько электроэнергии максимально могут выработать электростанции (по техническим документам), если в один момент включить их все вместе. Так:

к началу полномасштабного вторжения на временно оккупированной территории уже находилось 4 ГВт установленных мощностей, в том числе крупные Зуевская и Старобешевская ТЭС. Они были оккупированы еще в 2014 году;

в мае 2022-го в оккупации было уже 21 ГВт, в том числе Запорожская АЭС, обеспечивавшая около пятой части производства электроэнергии;

в мае 2023 года после сезона массированных атак на украинскую энергосистему потери установленной мощности выросли до 27 ГВт.

"Чтобы обеспечить баланс в энергосистеме энергетики, также нуждаются в помощи потребителей – особенно в вечерние часы. Для этого следует перенести использование мощных приборов с 19-22 часов на ночь или день", – призвали энергетики.

В свою очередь "Укрэнерго" обещает использовать все доступные резервы для поддержания стабильности энергоснабжения. В компании отмечают, что предупреждение о дефиците мощности не означает неизбежных отключений потребителей, но все должны быть к этому готовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, фиксированный тариф на электроэнергию для населения – 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч – покрывает всего 28% затрат на производство тока, его транспортировку и налоги. Рыночная же цена составляет 5,5 грн за кВ*ч. Поэтому повышение тарифов для населения неизбежно.

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