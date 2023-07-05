Не хватает генерации: украинцев предупредили о возможных отключениях света

Отключения света в Украине возможны в летний пик потребления в июле-августе. Пока мало мощностей в энергосистеме, а промышленным предприятиям уже урезали лимиты.

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "РБК-Украина". "Мы сейчас, если взять данные "Укрэнерго", 1600-1700 МВт-ч берем стабильно аварийную помощь из Европы ежедневно", – сказал он.

Специалист отметил: это значит, что в Украине не хватает генерации и мы, соответственно, берем ее из Европы. "И чем жарче, тем больше растет этот дефицит. Июль и август являются пиком, конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний", – добавил Харченко.

Он подчеркнул, что в настоящее время будут определенные ограничения поставок. "Индустриальные потребители уже ограничиваются. Это просто делается непублично, лимиты аккуратно выдают на 20-30% ниже, чем они хотели потреблять", – сказал он.

По его словам, что с изменениями НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) прайс-кепов, импорт может больше заходить, но уже сейчас определенное количество крупных индустриальных потребителей ограничивают. "Просто до частных потребителей это еще не дошло, но вполне может дойти летом", – подытожил Харченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, этим летом энергосистема Украины работает в условиях дефицита, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Это не значит, что обязательно начнутся отключения света. Но, чтобы минимизировать их риски, украинцам нужно экономить электроэнергию.

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