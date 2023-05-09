Некоторым переселенцам не продлили субсидии на лето: кому придется подавать заявление заново

Не всем переселенцам (ВПЛ) в Украине смогли автоматически продлить выплаты помощи на оплату услуг ЖКХ на неотапливаемый период. Внутренне перемещенным лицам, которые сменили место жительства, придется лично обратиться за переоформлением "летних" субсидий.

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Об этом предупредили в Минреинтеграции. "Автоматически будут переназначены жилищные субсидии внутренне перемещенным лицам, получающим их по адресу регистрации", – говорится в сообщении.

То есть, если внутренне перемещенное лицо планирует оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, также нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Подать понадобится новое заявление на выплату, а также декларацию о доходах.

Сделать это можно онлайн или офлайн. Запрос подается одним из способов:

через онлайн-портал ПФУ по ссылке ;

; лично в сервисном центре ПФУ по месту фактического пребывания.

В целом ПФУ автоматически назначает "летние" субсидии большинству домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне. Это возможно при условии, если не изменились данные об имущественном положении или составе семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшем будущем упростят оформление и получение помощи на оплату услуг ЖКХ. В частности, уведомления о праве на субсидию будут присылать через Дію, а гражданин сможет или принять предложение о начислении помощи, или отказаться от него.

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