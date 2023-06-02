Николаев остался без воды: сколько еще продлится отключение и где взять воду

В Николаеве уже второй день отключено централизованное водоснабжение. Такая ситуация продлится еще несколько суток. Набрать питьевую воду можно в скважинах (адреса – ниже на странице).

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О сроках отключения официально предупредил "Николаевводоканал". Ранее коммунальщики объясняли, что на насосных станциях водопровода возникла техническая проблема.

К середине дня 2 июня ремонтные работы еще продолжались. "Сможем восстановить водоснабжение города в течение нескольких суток", – заявили в водоканале.

При этом там предупредили, что когда в кранах жителей города появится вода, пить ее будет нельзя. "Вода будет подаваться не питьевого качества, а пригодная лишь для хозяйственно-бытовых нужд", – отметили в компании.

Тех немногих николаевцев, кому вода еще подается под низким давлением, просят набрать запас. Водоснабжение этим потребителям также могут отключить.

"Сейчас есть еще дома, в которых с низким давлением, но подается вода. Так что жителям рекомендуем набрать в емкости", – говорится в сообщении. Также в водоканале советуют всегда иметь запас воды, пока в Украине идет война.

Где взять воду в Николаеве

Пока в Николаеве нет централизованного водоснабжения, жителям выдают воду из скважин, сообщает "Николаевтеплоэнерго". Речь идет о питьевой воде, которую можно получить по таким адресам:

Ингульский район : ул. Ноябрьская, 1-к; ул. Космонавтов, 140-ц; ул. Троицкая, 222-к; ул. Казарского, 2-к; ул. Херсонское шоссе, 40-к; ул. Китобоев, 7-а; пр. Богоявленский, 22-в; ул. Николаевская, 5-а; пер. Полярный, 2-к; ул. Передовая, 69-к;

: ул. Ноябрьская, 1-к; ул. Космонавтов, 140-ц; ул. Троицкая, 222-к; ул. Казарского, 2-к; ул. Херсонское шоссе, 40-к; ул. Китобоев, 7-а; пр. Богоявленский, 22-в; ул. Николаевская, 5-а; пер. Полярный, 2-к; ул. Передовая, 69-к; Заводской район : ул. Ген.Карпенко, 20-а; ул. Белая, 71; ул. Ген. Карпенко, 51-а; ул. Дачная, 7-б; ул. Курортная,11-а;

: ул. Ген.Карпенко, 20-а; ул. Белая, 71; ул. Ген. Карпенко, 51-а; ул. Дачная, 7-б; ул. Курортная,11-а; Корабельный район : просп. Корабелов, 2-а; ул. Глинки, 8-к; ул. Янтарная, 67-в; ул. Рыбная, 1-и;

: просп. Корабелов, 2-а; ул. Глинки, 8-к; ул. Янтарная, 67-в; ул. Рыбная, 1-и; Центральный район: ул. Колодезная, 3б; ул. Колодезная, 15-в; ул. Потемкинская, 131-в; ул. 6-я Слободская, 45; ул. Чкалова, 215-д; просп. Центральный, 267-б; просп. Центральный, 171-д; ул. 2-я Экипажная, 4-и; ул. Безымянная, 91-в; просп. Центральный, 21-к; пер. Транспортный, 6/2; просп. Героев Украины, 91-к; просп. Героев Украины, 21-а.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня из-за непогоды в Киеве начались частичные отключения света. Перебои с электроэнергией наблюдаются в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы.

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