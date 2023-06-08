Новый тариф на электроэнергию с июня: сколько теперь будет стоить посмотреть телевизор и зарядить телефон

В Украине в результате повышения тарифа на электроэнергию час просмотра телевизора с июня в среднем подорожает с 14 до 26 копеек. А за час использования компьютера цена выросла с 26 до 47,5 копеек.

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О том, сколько придется платить за использование техники по новым тарифам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько придется платить

Сколько нужно заплатить за компьютер и телевизор. Компьютер вместе с экраном может потреблять около 180 Ватт/час. По старому тарифу это 26 копеек, а по новому - 47,5 копейки. Допустим, что вы ежедневно пользуетесь компьютером в течение трех часов. По старому тарифу компьютер обходился в 23,3 грн. А по новому тарифу придется заплатить уже 42,7 грн в месяц.

Телевизор, зависимо от диагонали, потребляет до 100 Ватт/час. По старому тарифу за час просмотра ТВ приходилось платить 14 копеек. А по новому тарифу уже 26 копеек. Таким образом, при условии просмотра ТВ в течение трех часов в день ранее за месяц нужно было платить 12,6 грн, а по новому тарифу уже 23,4 грн.

Холодильник может использовать от 17,1 до 38,4 кВт*час в месяц. Предположим, что ваш холодильник тратит 25 кВт*час. До июня за такой объем тока нужно было платить 36 грн. А уже с июня цена составит 66 грн. Стиральная машинка, если пользоваться ее два часа в неделю, тратит около 20 кВт*час в месяц. Раньше за такой объем тока нужно было платить 28,8 грн, а по новому тарифу уже 52,8 грн.

Зарядка телефона использует около 3 кВт*час в месяц. Цена выросла с 4,32 грн до 7,92 грн в месяц.

Как повысили тариф

С 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию. Каждый кВт*час стоит 2,64 грн. До 1 июня действовало два тарифа:

при использовании до 250 кВт*час нужно было платить 1,44 грн за каждый;

при использовании от 250 кВт*час - 2,64 грн за каждый.

Решение о пересмотре тарифов принял Кабинет министров. Они рассматривали около десятка разных сценариев, среди которых было и предложение сохранить несколько разных тарифов, зависимо от объема потребления. Однако в среднем украинская семья использует 160 кВт*час тока в месяц. Поэтому при сохранении льготной цены ее смогло бы пользоваться большинство семей.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно будет платить за ток со скидкой в 50%.

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