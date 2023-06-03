В Минэнерго рассказали, когда в следующий раз повысят тариф на электроэнергию и будут ли графики отключений летом

В Украине тарифы на электроэнергии не будут пересматривать как минимум до конца 2023 года (а возможно и до конца отопительного сезона 2023/2024). При этом, несмотря на слухи, графики отключения электроэнергии летом применять не будут.

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Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко сообщает пресс-служба ведомства. "Мы предложили срок действия этого решения (о повышении тарифов, - ред.) до конца года...Есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение ОЗУ и не двигать цены дальше", - сказал министр.

Галущенко добавил, что отключать электроэнергию по графикам не будут. Последнее время о такой вероятности говорит целый ряд экспертов, но министр назвал эту информацию "слухами" и сказал, что нехватку тока можна компенсировать импортом. Недавнее отключение электроэнергии Галущенко объяснил системной аварией, причины которой сейчас выясняют. Более того, в ведомстве уверены, что такие аварии в ближайшее время не повторятся.

Отметим, с 1 июня в Украине ввели единый тариф на электроэнергию. Он составляет 2,64 грн за кВт*час. При этом ранее при потреблении до 250 кВт*час можно было платить всего 1,44 грн, а если использовать больше - 1,68 грн за каждый кВт*час.

В министерстве объяснили решение о подорожании тока необходимостью ремонтировать объекты энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в результате ракетных атак. Кроме того, в Украине возни дефицит тока в период пиковых потребления из-за оккупации ЗАЭС. Ранее Запорожская атомная станция обеспечивала Украину 25% всего тока.

Кроме того, низкий тариф на ток компенсировали за счет высоких цен для бизнеса. Но после начала полномасштабной войны количество коммерческих потребителей значительно сократилось.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что энергоэффективный счетчик может полностью окупиться за 10 месяцев. При этом для его подключения придется дождаться своей очереди.

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