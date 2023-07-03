Оформление субсидий в Украине: кто может получить и как рассчитать размер помощи

В Украине субсидию могут оформить семьи, доход которых не позволяет самостоятельно платить счета за коммунальные услуги. Так, для каждой семьи рассчитывается размер обязательного платежа.

Видео дня

Семья может оформить субсидию, если оплата за коммунальные услуги больше, чем обязательный платеж. Об этом говорится в инструкции YASNO.

Кому государство упростило критерии получения субсидии?

Упрощенный механизм действует для многодетных и приемных семей, а также для семей, в которых есть лицо с инвалидностью. Раньше, когда одна из таких семей подавала декларацию, должна была указать автомобиль, если он у нее есть. Это числилось доходом и влияло на размер обязательного платежа. Сейчас авто не учитывается, потому больше семей могут оформить субсидию.

В 2023 также упростили условия для семей, члены которых находятся в другой стране. Если раньше кто-то из семьи более 60 дней находился за границей и получал доход (например, пенсию или зарплату) в Украине, это влияло на расчет среднего дохода одного члена семьи. Сейчас учитывается доход только живущих в стране.

Получить пособие для оплаты счетов могут семьи, дом которых находится в оккупации или в зоне боевых действий. Если ранее семья подавала заявку на пособие по месту проживания, то сейчас она может сделать это в любом населенном пункте, где она находится. Такой централизованный механизм предоставления субсидий был продлен еще на год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, части украинцев пересмотрят размер жилищной субсидии. Причиной этого рост тарифов в стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!