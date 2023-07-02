В Украине уже в июле увеличат субсидии: стала известна причина

Части украинцев пересмотрят размер жилищной субсидии. Причиной этого рост тарифов в стране.

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Об этом заявил член НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины) Руслан Кайдаш в ходе открытого заседания. Он отметил, что субсидии пересмотрят части украинцев, и это связано с повышением тарифов на электроэнергию, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

По его словам, все водоканалы должны связаться с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) для оперативного пересчета. "Просьба водоканалам в связи с изменяющимися тарифами коммуницировать с Пенсионным фондом Украины, который является координатором по предоставлению льгот и субсидий, чтобы обновить данные по тарифам на водоснабжение и более оперативно откорректировать размеры субсидий", – сказал Кайдаш.

Он добавил, что благодаря жилищным субсидиям наименее обеспеченные украинцы не испытают финансовую нагрузку от повышения тарифов.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 июля выросли тарифы на холодную воду и водоотвод. Соответствующее решение НКРЭКУ не было согласовано с правительством и неприемлемо.

Так, на удорожание воды в украинских городах отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В своем Telegram он подчеркнул, что во время войны необходимо действовать единой командой, особенно в таких чувствительных областях как энергетика и тарифообразование.

OBOZREVATEL писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о повышении тарифов на воду для украинцев. Это решение он назвал позорным и непрофессиональным.

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