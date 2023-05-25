Отключения света происходят в 12 областях Украины: названы проблемы регионы

В Украине в результате массированной российской атаки дронами в ночь на 25 мая была повреждена обломками сетевая инфраструктура в Черновицкой области. Кроме того, из-за сложных погодных условиях было обесточено более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, также из-за сильных гроз были отключения в Кировоградской области.

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Проблемы наблюдаются и на прифронтовых и приграничных территориях, которые постоянно обстреливает Россия: в Донецкой области было обесточено 18 населенных пунктов, в Запорожской области – 6 населенных пунктов. Обесточенной остается шахта Донецкой области, сообщили в Министерстве энергетики.

"Ночью враг нанес очередной массированный дроновый удар по всей территории страны. В Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередачи из-за падения обломков сбитого вражеского БПлА, обесточены потребители в одном из районов", – говорится в сообщении.

В Киевской области без света остаются 3,2 тысячи потребителей. В регионе продолжаются восстановительные работы.

Также из-за более ранних обстрелов остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. "Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", – отмечают в министерстве.

Экспорт электроэнергии остановился

Несмотря на сложную ситуацию после обстрелов, энергетическая система Украины работает стабильно. Однако экспорт электроэнергия не экспортируется уже третьи сутки подряд, свидетельствуют данные Европейской сети операторов ENSTO-E.

Так, коммерческий экспорт электроэнергии отсутствует c 23 мая, отметили аналитики ЦЭС. Более того, на текущие сутки планируется импорт электроэнергии из Словакии: от 20 до 110 МВт экспорт не предусматривается.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что остановка экспорта – временное явление, связанное с дефицитом электроэнергии из-за нехватки генерации. Он добавил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с прекращением экспорта тока из Украины на неопределенное время с 11 октября, когда РФ начала массированные атаки на энергетику Украины.

После этого экспорт электроэнергии возобновился только 12 апреля. "Чиновники имели амбициозные планы на экспортную выручку, но экспорт достиг пика уже через неделю и в дальнейшем стал сокращаться", – отметили в ЦЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, фиксированный тариф на электроэнергию для населения – 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч – покрывает всего 28% затрат на производство тока, его транспортировку и налоги. Рыночная же цена составляет 5,5 грн за кВ*ч. Поэтому повышение тарифов для населения неизбежно.

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