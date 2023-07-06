Украинцам установилии тарифы на газ на июль: сколько нужно платить

В июле клиенты "Нафтогаза" будут платить за газ 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать до 1 мая 2024 года.

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Отметим: он вступил в силу 1 мая 2023 года. Примечательно, что к тому времени стоимость газа компания оценивала в ту же сумму. Причины:

военное положение;

экономическая ситуация в Украине.

"Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Сколько будут платить клиенты других поставщиков

По сравнению с предыдущими месяцами, не изменилась стоимость газа и у других поставщиков. В зависимости от компании, цены колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн. Так:

в "Эру людям" выставили тариф на уровне 7,7 грн за кубометр;

в "Энерджи трейд групп" – 7,79 грн;

в "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн;

в "Прикартап энерго трейд" – 7,98 грн;

в "Полтавагаз сбыт" и "Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" - 7,99 грн.

Еще у 5 поставщиков цена превышает 8 грн за кубометр. В частности:

клиенты "Львовэнергосбыта" платят 8,2 грн;

"Киевских энергетических услуг" и "Днепровских энергетических услуг" (Yasno) – 8,46 грн;

"Аскании Энерджи" – 9,95 грн;

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" – 9,99 грн.

Как передавать показания счетчика газа правильно

Показания счетчиков передаются с 1 по 5 число (включительно) ежемесячно. Если передать данные даже 6 числа, то начисление может быть некорректным, что может привести к выставлению счета с "лишними" кубометрами.

Передавать показания нужно газораспределительной компании (облгазу), а не поставщику голубого топлива. "Однако в настоящее время из-за процесса консолидации ряда облгазов "Нафтогазом" жители некоторых регионов должны передавать показания непосредственно через сервисы газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины": в личном кабинете my.gas.ua или в чатах Viber, Telegram или SMS-сообщением на номер 4647", – отмечают специалисты "ГазПравды".

Последнее касается, в частности, жителей Харькова и Харьковской области, а также Донетчины и Херсонщины. В конце июня к этому списку также добавились клиенты "Киевоблгаза", "Житомиргаза" и "Львовгаза". Все должны передавать показания счетчиков через сервисы "Нафтогаза".

А вот клиенты Кропивницкого и Днепровского филиалов "Газмереж" уже могут передавать показания через новый личный кабинет my.grmu.com.ua. В дальнейшем этот список будет расширяться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновили поверку всех счетчиков на коммунальные услуги, в том числе счетчиков газа. Если не провести ее вовремя, платежи будут рассчитывать исходя нормативов потребления, а не показаний прибора учета.

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