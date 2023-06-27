В Украине вернули поверку счетчиков газа: три вопроса, ответы на которые должен знать каждый

В Украине с 4 июня возобновили поверку всех счетчиков на коммунальные услуги, в том числе счетчиков газа. Если не провести ее вовремя, платежи будут рассчитывать исходя нормативов потребления, а не показаний прибора учета.

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В связи с этим украинцы массово обращаются за разъяснениями касательно процесса поверки. Специалисты профильного портала "ГазПравда", которые консультируют потребителей, ответили на три самых распространенных вопроса.

Можно ли провести поверку счетчика газа на месте, без его демонтажа?

Да. Действующими нормативно-правовыми актами предусмотрена такая опция, однако право выбирать место проведения поверки счетчика бытового потребителя законодательно закреплено исключительно за облгазом.

То есть облгаз в соответствии со своими возможностями и с учетом экономических факторов и способностей транспортировки принимает решение о месте проведения поверки в стационарных или передвижных поверочных лабораториях или непосредственно на месте эксплуатации.

Можно ли помешать поверке или не согласиться на демонтаж счетчика?

В Украине предусмотрена ответственность потребителя, который препятствует сотрудникам облгаза осуществить периодическую поверку счетчика или настаивает на проведении такой поверки по месту установки без его демонтажа, мотивируя это тем, что счетчик является его собственностью.

На самом деле неважно, кто является владельцем счетчика, бытовой потребитель или облгаз. В обоих случаях счетчик газа является законодательно регулируемым средством измерительной техники, подлежащей периодической поверке.

Межповерочные интервалы счетчиков газа составляют:

2 года для счетчиков газа класса 1,0 (класс счетчика указан в его техпаспорте);

8 лет для счетчиков газа класса 1,5.

Действующее законодательство возложило обязанности на проведение периодической поверки бытовых счетчиков газа исключительно на облгазы. Поэтому, если облгаз должным образом уведомил потребителя о сроках поверки, препятствовать его действиям – это нарушение.

В таком случае облгаз составляет а о нарушении, где представитель облгаза должен предупредить потребителя под личную подпись о последствиях его решения. Так, через 20 дней со дня составления акта потребителю будет произведен расчет ущерба по предельным объемам потребления газа, если в течение этого времени потребитель не обеспечит доступ представителям облгаза для демонтажа счетчика газа с целью проведения его периодической поверки.

Однако если к окончанию срока межповерочного интервала потребитель предоставит доступ к прибору учета для его демонтажа и при отсутствии повреждения счетчика или пломб на нем, ему осуществят перерасчет по фактическим объемам потребления газа с учетом последних показаний счетчика.

Отказ потребителя от подписания акта не освобождает от ответственности. Акт о нарушении считается действительным, если его подписали представитель облгаза и одно незаинтересованное лицо (представитель жилищно-эксплуатационной организации, балансодержатель или управляющий домом, выборное лицо домового, уличного, квартального или иного органа самоорганизации населения или представитель органа местного самоуправления).

Какие действия проводит представитель облгаза перед демонтажом поверочного счетчика?

До демонтажа счетчика газа представитель облгаза осуществляет предварительный осмотр на предмет отсутствия механических повреждений и признаков несанкционированного вмешательства в его работу, проверяет наличие и целостность пломб, состояние резьбовых соединений, наличие отпечатков поверочного клейма. Результаты такого обзора и текущие показания счетчика фиксируются в акте о демонтаже счетчика.

Такой акт составляется в двух экземплярах: один хранится у потребителя, другой оставляет у себя облгаз. Этот акт потребителю необходимо хранить до завершения поверки счетчика и его возвращения на место эксплуатации – на случай возникновения спорных ситуаций по результатам поверки.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как изменятся цены на коммунальные услуги с 1 июля. Украинцам уже повысили тарифы на электроэнергию и сохранили стоимость газа на уровне, который был до полномасштабной войны. При этом обсуждается рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотводение.

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