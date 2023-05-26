Повышение тарифов на свет могут отложить на месяц: нардеп назвал новую цену киловатта

Июньское повышение тарифа на электроэнергию для украинцев может быть отложено еще на месяц. Однако рост платежек является неизбежным. Новый тариф, скорее всего, будет единым –на уровне 2,8 грн за кВт*ч вне зависимости от потребления.

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Об этом заявил замглавы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп Олег Семинский ("Слуга народа"). Сейчас украинцы платят за свет по дифференцированному тарифу: 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц и 1,68 грн при большем потреблении.

"Предполагается, что тариф будет установлен единый – в 2,8 грн за кВт для всех потребителей. Однако мое ощущение, что поднятие тарифа будет отсрочено еще на месяц, что говорит о том, что правительство относится с пониманием и пытается обеспечить максимально плавный переход на новые условия пользования услугой", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что вопрос роста тарифов на свет является для общества очень чувствительным. Однако в Украине существует острая необходимость проводить дорогостоящие ремонты энергосистемы, пострадавшей от российских атак. А на данный момент тариф не покрывает даже себестоимости производства тока.

"Как эксперт в секторе энергетики, вынужден заметить: повышение тарифа на электроэнергию абсолютно неизбежно и необходимым шагом для сохранения энергосистемы нашей страны, чтобы выстоять следующую зиму, чтобы выстоять войну. Необходимо понимать, что стоимость тарифа для бытовых потребителей (в случае его повышения) составит лишь треть от его себестоимости", – отметил нардеп.

Семинский также подчеркнул, что после повышения тарифа останутся субсидии. Более того, из-за роста расходов на коммуналку количество субсидиантов даже может увеличиться. Поэтому самым бедным украинцам в любом случае не придется больше платить за коммуналку.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам также подготовили повышение тарифов на воду. Новые цены предлагают ввести также с 1 июня.

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