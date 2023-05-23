Украинцам подготовили повышение тарифов на воду: какие цены предлагают с 1 июня

Тарифы на холодную воду и водоотвод в Украине могут вырасти с 1 июня, но решение пока не утверждено окончательно. В крупных городах стоимость этих услуг може вырасти в среднем на 30%.

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Как сообщали в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), рост тарифов является не только требованием законодательства, но и "срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения". В небольших населенных пунктах вода дорожает еще с конца 2022 года – по решению местных властей, т.к. им не требуется согласие НКРЭКУ.

Фактическое повышение тарифов для конечных потребителей традиционно будет отличаться в разных городах. Стоимость зависит от ряда факторов:

количество потребителей у водоканала (чем больше – тем дешевле);

объемы потребления;

особенности предоставления услуг (источник водоснабжения, инфраструктура).

В прошлый раз тарифы на воду пересматривали уже почти полтора года назад. Последнее повышение произошло в декабре 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, тариф на электроэнергию в Украине могут поднять вдвое – до 2,88 грн за кВт*ч вместо нынешних 1,44 грн (при потреблении до 250 кВт*ч в месяц). Повышение может состояться в июне 2023-го, однако финальные расценки еще не утверждены.

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