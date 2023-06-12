РФ обстреливает энергообъекты в прифронтовых областях Украины – без света 22 населенных пункта

В Херсонской и Николаевской областях продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Так, в Херсоне остаются обесточенными более 15 тыс. потребителей.

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На деоккупированной части Херсона из-за подтопления остаются без света 8 населенных пунктов. В Николаевской области остаются обесточенными 13 населенных пунктов, сообщает Минэнергетики 12 июня.

"Энергетики готовы начать восстановительные работы, как только начнет отходить вода. В частности, будет обследована подтопленная насосная станция Херсонской ТЭЦ. Предварительно, осуществить полную оценку ущерба можно будет через две недели после ухода воды. Из-за критичного уровня падения воды в Каховском водохранилище после подрыва Каховской ГЭС специалисты "Укргидроэнерго" больше не осуществляют замеры воды, отныне замеры будут осуществляться только экспертами "Укргидрометцентра", – говорится в сообщении.

Как отмечается, российские оккупанты активизировали обстрелы энергетической инфраструктуры на прифронтовых и приграничных территориях. В Запорожской области ракетно-бомбовым ударом разрушено административное здание одного из энергетических объектов, поврежден автотранспорт.

Из-за интенсивных обстрелов, в том числе с применением ударных дронов, повреждены линии электропередачи в Сумской, Харьковской, Одесской, Донецкой областях. Из-за непогоды фиксировались обесточивание во Львовской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях. При этом большинство потребителей заживлено.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине до конца 2023 года больше не ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения. То есть цена останется на июньском уровне – 2,64 грн/кВт*ч при любом потреблении.

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