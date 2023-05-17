С мая украинцам выплачивают новую помощь: кто и как может получить деньги

В Украине с мая граждане закончили получать субсидии на оплату коммунальных услуг. Но определенные категории украинцев будут получать помощь даже в неотапливаемый период, то есть летом.

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Речь идет о тех, у кого сумма в платежке за коммунальные услуги превышает 15% дохода всех членов семьи. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире "Украинского радио".

Глава министерства отметила, что в 2023-м на субсидии планируют выделить 25 млрд грн, как и в 2022 году. При этом семьи, имеющие такую ​​государственную помощь, в этом году получили 2,2 млн рублей.

Некоторые украинцы уже получили субсидии на летний период после окончания отопительного сезона. Эта денежная помощь назначена для оплаты коммунальных услуг. В министерстве отметили, что размер субсидии зависит от дохода семьи: чем меньше доход, тем больше сумма выплат.

"Бюджет расписывается на весь год, поэтому на субсидии в этом году, как и в прошлом, было запланировано 25 млрд грн. Средние суммы, выделяемые на домохозяйство в зимний период, составляют 1,5 тыс. грн, а в неотапливаемый сезон – 350-400 грн", – заявила Жолнович.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине планируется увеличить тарифы на электроэнергию для населения. Суммы в платежках могут вырасти уже в июне. И хотя ни дата, ни размер повышения точно не определены, тариф поднимется в любом случае.

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