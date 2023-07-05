Шмыгаль предложил "заморозить" тарифы на воду до конца войны: украинцам придется за это заплатить

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца войны в Украине не следует повышать тарифы на воду для населения. Компенсировать огромные расходы водоканалов глава правительства предложил за счет местных бюджетов. То есть, по сути, все равно за счет средств налогоплательщиков, в ущерб развитию и восстановлению регионов.

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Об этом Шмыгаль заявил в эфире национального телемарафона. По словам премьера, местные бюджеты накопили на своих счетах более 150 грн, что позволяет им "поддержать водоканалы".

Он подчеркнул, что это именно те расходы, которые местные бюджеты могли взять на себя и "не возлагать на жителей своих громад". "Так как и другие тарифы – на тепло, на горячую воду. Я уверен, до конца войны, военных действий в Украине, не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", – сказал Шмыгаль.

Как известно, в Украине 3 июля отменили решение о повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод. Тарифы на услуги 34 водоканалов в крупных городах должны были вырасти в среднем на 32% с 1 июля, но этого так и не произошло.

В результате подорожания воды в среднем каждая семья должна была бы платить на 62 грн в месяц больше. А для субсидиантов расходы на водоснабжение вообще не изменились бы.

Однако повышение тарифов помогло бы выжить многим водоканалам, которые сейчас вынуждены работать практически в убыток. Ситуация у поставщиков воды ухудшилась вместе с повышение тарифов на электроэнергию, ведь именно расходы на нее составляют до трети себестоимости водоснабжения.

НКРЭКУ не повышала тариф на воду с 2020-го. Кроме электроэнергии, с того момента реагенты подорожали на 81,69%, а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. Если тариф не повышать, то водоканалы практически будет вынуждены работать в минус и дальше.

Компенсации на это из местных бюджетов могут лишить многие регионы возможности развиваться и отстраиваться после активных военных действий. Ведь если деньги потратить на дотацию популистических тарифов, на другие нужды финансирования уже не хватит.

Как писал ранее OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен, который состоится с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановления пострадавшей от российских атак энергосистемы.

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