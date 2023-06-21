Стало известно, успеет ли Украина улучшить состояние энергосистемы до зимы: заявление ООН

Часть мощностей генерации электроэнергии в Украине была уничтожена из-за обстрелов страной-террористкой Россией. При этом новое оборудование не успеет приехать до наступления зимы из - за задержки.

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Об этом сообщается в отчете ООН. "Энергосистема Украины остается крайне уязвимой и продолжает работать с большими усилиями в аварийном режиме почти без запаса прочности, как для электросетей, так и для генерации. Мощность генерации уменьшилась более чем вдвое – с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт по состоянию на 30 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что летний пик потребления электроэнергии в Украине в 2023 году будет связан с большими рисками, чем обычно. Это связано с серьезными ремонтами инфраструктуры, которые в определенные моменты будут совпадать с сезонным повышением потребления. В этой связи энергетики просят население принять меры и помочь балансировать энергосистему, чтобы не было отключений.

В " Укрэнерго " перечислили шаги, которые может сделать каждый украинец. Энергетики советуют:

по возможности переносить использование мощных приборов с пиковых утренних и вечерних часов в ночные, когда потребление низкое;

с пиковых утренних и вечерних часов в ночные, когда потребление низкое; стараться не включать одновременно мощные приборы (например, бойлер и стиральную машину)

не включать кондиционер в пиковые часы потребления, а при использовании кондиционера – ставить их на более высокую температуру, чем вы привыкли;

в пиковые часы потребления, а при использовании кондиционера – ставить их на более высокую температуру, чем вы привыкли; кипятить в электрочайнике и электроплите столько воды, сколько вам нужно в определенное время, если есть газовая плита – лучше кипятить воду на ней.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Киеве и Киевской области в среду, 21 июня, на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. В результате только в столице без света осталось 100 тысяч потребителей, были проблемы с водоснабжением и работой общественного электротранспорта.

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