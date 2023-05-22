Тарифы на электроэнергию могут повысить вдвое: новую цену за киловатт назвали в НКРЭКУ

Тариф на электроэнергию в Украине могут поднять вдвое – до 2,88 грн за кВт*ч вместо нынешних 1,44 грн (при потреблении дол 250 кВт*ч в месяц). Повышение может состояться в июне-2023, однако финальные расценки еще не утверждены.

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Такие подсчеты озвучил глава профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, серьезное повышение тарифа объясняется необходимостью проводить ремонты энергетической инфраструктуры, которую значительно повредили российские обстрелы.

"Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду необходимо примерно 45-46 млрд грн", – отметил глава НКРЭКУ. Тариф в 2,88 грн за кВт*ч формируется именно из расчетов, как можно получить такую сумму, уточнил Ущаповский.

Как вырастет тариф на свет – альтернативный подсчет

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус называл другие цифры. По его словам, рассматривается два варианта повышения тарифа, оба с градацией по количеству потребления:

до 2,4 грн и 2,8 грн за кВт*ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц и 1,68 грн/кВт*ч – при большем потреблении);

(вместо нынешних 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц и 1,68 грн/кВт*ч – при большем потреблении); до 2 и 2,4 гривен за кВт*ч соответственно.

Следует понимать, что каким бы ни было окончательное решение по росту тарифов, наименее обеспеченные украинцы продолжат получать субсидии. Помощь на оплату коммуналки рассчитывается, исходя из цены на услугу, поэтому субсидиантам не придется платить больше даже после роста тарифа.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на мораторий на повышение цен на некоторые услуги ЖКХ, в целом коммуналка в Украине подорожала. Так, с апреля-2022 по апрель-2023 общее подорожание составило 4%. Больше всего в цене выросло содержание и ремонт жилья – на 20,6%.

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