Цифры в платежках увеличились: как в Украине подорожала коммуналка

Коммуналка в Украине подорожала. Так, с апреля-2022 по апрель-2023 общее подорожание составило 4%. Больше всего в цене выросло содержание и ремонт жилья – на 20,6%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, также выросли расценки на:

уборку мусора – на 17%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализацию – на 0,7%.

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь об:

электроэнергии;

горячей воде и отоплении.

А вот природный газ подешевел. Снижение цены составило 0,4%.

Как изменились тарифы за месяц

С марта по апрель же общая стоимость услуг ЖКХ в Украине не менялась. Тем не менее, на некоторые отдельные услуги расценки, все же, "переписали".

Так, подорожали:

содержание и ремонте жилья – на 0,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%.

Подешевели:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Кому раздадут деньги на оплату коммуналки

Выплаты же на оплату коммуналки (субсидии) в Украине оформят автоматически. Однако возможным это станет лишь при условии, если не изменились данные об имущественном положении или составе семьи.

Также автоматически будут переназначены жилищные субсидии внутренне перемещенным лицам, получающим их по адресу регистрации. Если же переселенцы планируют оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, нужно:

обратиться в Пенсионный фонд;

подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.

В то же время, если семья экономит и тратит меньше коммунальных услуг, то часть средств из субсидии она имеет право оставить себе и потратить на свое усмотрение. Важное условие: коммуналка должна быть уплачена вовремя и в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже с 1 июня могут повысить тариф на электроэнергию. Цена кВт*час после подорожания может составить около 2,4 грн.

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