Тарифы на электроэнергию украинцам пересчитают: озвучен новая цена на кВт*час

В Украине уже с 1 июня могут повысить тариф на электроэнергию. Действующая цена не покрывает себестоимость генерации и доставки тока. Кроме того, не позволяет финансировать ремонтные работы для восстановления поврежденных российскими атаками энергообъектов. Цена кВт*час после подорожания может составить около 2,4 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. После повышения тарифа на электроэнергию стоимость кВт*час все еще будет значительно меньшей, чем рыночная цена. Сейчас при потреблении до 250 кВт*час в месяц каждый стоит 1,44 грн, если семья за месяц тратит больше, то за каждый кВт*час должна платить 1,68 грн. По новым правилам цена может составить от 2,4 до 2,8 грн за кВт*час.

При этом градацию оставят. Те, кто меньше тратят тока, будут меньше платить за электроэнергию. Возможно также введения рыночной цены только для тех, кто потребляет большое количество электроэнергии. Точное решение в Минэнерго до сих пор не приняли.

Всего рассматривали около десяти вариантов повышения тарифов на электроэнергию. И хотя для большинства семей суммы в платежках изменятся незначительно, такое решение традиционно не пользуется популярностью среди украинцев. Кроме того, после начала полномасштабной войны в правительстве поддержали мораторий на повышения тарифов. Однако в результате мораторий придется отменить. Еще в апреле повысили тарифы на воду, теперь же пришло время и для электроэнергии.

Неизменным останется стоимость газа. Цену зафиксировали как минимум до мая 2024-го.

Как ранее писал OBOZREVATEL, варианты повышения тарифов также озвучил глава профильного комитета Андрей Герус. Он считает, что максимальная стоимость кВт*час составит около 2,8 грн.

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