Тарифы на воду в Украине вырастут с 1 июля: новые цены и как платить меньше

Украинцам утвердили повышение тарифов на холодную воду и водоотвод с 1 июля и 1 сентября. Рост цен уже откладывали уже несколько раз – 1 января, потом 1 марта, а потом еще и 1 июня. Теперь решение принято, в крупных городах стоимость воды вырастет в среднем на 32% (в зависимости от водоканала).

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Решение приняла профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) на заседании 29 июня. В небольших населенных пунктах вода дорожает еще с конца 2022 года – по решению местных властей, т.к. им не требуется согласие НКРЭКУ.

Цены будут подняты для 34 предприятий. Среди них водоканалы в таких городах:

Киев – тариф на воду увеличится на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м (централизованное водоснабжение 22,884 грн + централизованный водоотвод 18,252 грн);

Одесса – суммарно цена вырастет с 35,15 до 44,86 грн за кубометр;

Винница – за поставку воды и водоотвод платить придется не 25,62 грн, а 47,75 грн за куб;

Днепр – тариф повышается с 31,36 до 38,79 грн за кубометр;

Ужгород – платить придется 54,57 грн за кубометр.

Старые тарифы останутся в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Также больше не начнут платить те, кто получают жилищные субсидии.

В НКРЭКУ объясняли: на изменение тарифов повлияло уменьшение объемов реализации, которые были учтены в действующих тарифах. В частности, на 2,03 млн куб, или на 10,43% с централизованного водоснабжения и на 1,3 млн кубов (7,48%) централизованного водоотвода.

Кроме того, на 12-13% выросли расходы водоканалов на электроэнергию. На 20-29% увеличились и расходы на оплату труда.

В прошлый раз тарифы на воду пересматривали почти полтора года назад. Последнее повышение произошло в декабре 2021 года.

Как платить за воду меньше

Закрывайте воду, если не пользуйтесь ею. Во время того, как вы моете голову, умываетесь, бреетесь, закрывайте воду. Это должно стать полезной привычкой. Лучше всего использовать смеситель ручки в виде ручки, а не двух кранов (так легче регулировать температуру).

Вовремя ремонтируйте сантехнику. Даже если с крана незначительно капает вода, за месяц такими каплями может накопиться целая ванная.

Лучше принимать душ, а не ванну. Это позволит экономить воду. Также не стоит просто так выливать воду. Открывайте кран для того, чтобы намочить тело и смыть мыло.

Для сбережения воды во время мытья посуды следует установить двойную раковину. Тогда можно мыть посуду в одной части, а полоскать – в другой.

Не рекомендуется размораживать продукты – мясо, рыбу – под струей. Это не только пустая трата воды и тепла, но и уничтожение полезных веществ продуктов.

Необходимо перекрывать вентиль для воды, если помещение оставляют на несколько дней. На кранах также можно установить специальное устройство, которое замедляет напор (аэратор).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

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