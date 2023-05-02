Цены на электроэнергию для украинцев могут повысить уже в июне: что известно

Цены на электроэнергию для украинцев могут повыситься уже с июня – пока что тариф "заморожен" лишь до 31 мая. О неизбежности роста прямо говорят в Минэнерго, но правительство еще не достигло финальных договоренностей о деталях повышения стоимости тока. Поэтому точных сроков пересмотра тарифа пока нет.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Источники в Кабинете министров отмечают: выбрать окончательный вариант повышения тарифа на свет не удалось, поэтому рост и был отсрочен еще на один месяц.

То есть в мае-2023 стоимость тока для населения при потреблении до 250 кВт*ч составит 1,44 грн за кВт*ч, а при потреблении более 250 кВт*ч в месяц – 1,68 грн за кВт*ч. При этом рыночная цена киловатт-часа составляет около 6 грн.

Замминистра энергетики Фарид Сафаров сообщил, что только для подготовки к новому отопительному сезону нужно $3,4 млрд – на покупку материалов, оборудования, проведение ремонтных работ. Ситуация усугубляется тем, что для восстановления поврежденной россиянами энергосистемы придется потратить миллиарды долларов.

А с тарифами, не покрывающими себестоимость производства и доставки электричества, найти эти деньги почти невозможно. "Начиная с октября (2022 года. – Ред.) и за следующие шесть месяцев украинская энергетика получила значительные повреждения", – объяснил Сафаров. Международной помощи недостаточно для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону, подчеркнул он.

Ранее глава профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский говорил, что один из вариантов повышения тарифов – до 2,4-2,8 грн за кВт*ч, но только в случае потребления 250 кВт*ч за месяц. Такой вариант предполагает сохранения льготной цен в 1,44 грн за кВт*ч для тех, кто потребляет не много электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 мая 2023 года и по меньшей мере до мая-2024 тарифы на газ для населения в Украине менять не будут. Таким образом они останутся на прежнем уровне в 7,96 грн/куб.м.

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