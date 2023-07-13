Цифры в платежках увеличились: как в Украине подорожала коммуналка

В Украине значительно выросли цены на услуги ЖКХ. Общее подорожание с июня 2022 года по июнь-2023 составило 15,2%. При этом больше всего увеличились расценки на электричество – сразу на 69,7%.

Видео дня

Об этом сообщает Госстат. На втором месте, по его данным, уборка мусора – 17,1%.

Замыкают тройку лидеров содержание и ремонт жилья, расценки на которые увеличились на 12,6%. Далее идут:

услуги по управлению многоквартирными домами – подорожали на 2,4%;

водоснабжение – на 0,8%.

Тарифы на газ остались на прежнем уровне. А вот горячая вода и отопление подешевели – хотя и практически незаметно, на 0,2%.

Как изменились тарифы за месяц

Ощутимо выросли цены на услуги ЖКХ и по сравнению с маем – на 11,9%. При этом изменились расценки только двух услуг:

электроэнергия подорожала на 69,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%.

Тарифы на свет выросли

Стоимость электричества для населения выросла с 1 июня. Менять ее не планируют как минимум до конца 2023 года. То есть цена останется на уровне 2,64 грн/кВт*ч при любом потреблении.

Лишних трат можно избежать с помощью двухзонного и трехзонного тарифов. Переход на такие тарифы требует установки специальных счетчиков.

Двухтарифный счетчик работает по принципу "день-ночь", т.е. электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле. А трехтарифный позволяет платить меньше не в пиковые часы потребления, но больше – в пиковые.

В то же время в НБУ отмечают: увеличение тарифа на свет не привело к катастрофическому росту цен на остальные продукты и услуги. Более того, оно и не остановило снижения темпа роста инфляции.

"В июне были повышены тарифы на электроэнергию для домохозяйств, несколько больше, чем ожидал НБУ. Что, однако, не помешало дальнейшему снижению инфляции", – рассказали в регуляторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожала в Украине и еда. Больше всего выросли в цене яйца – сразу на 84%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!