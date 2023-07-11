В Украине подскочили цены на еду: что подорожало больше всего

В Украине существенно подорожали продукты питания. Так, с июня-2022по июнь 2023-го общий рост цен составил 16,5%. Больше всего в цене выросли яйца – на 84%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, практически все остальные продукты подорожали не так сильно, хотя и довольно ощутимо.

Так, более чем на 10% выросли цены ряда продуктов. В частности:

овощи подорожали на 23%;

мясо и мясопродукты – на 22,4%;

фрукты – на 19,9%;

рыба и продукты из рыбы – на 19,3%;

сыр и творог, масло – на 13,6%;

молоко – на 10,8%;

хлеб – на 10,6%.

Немногим меньше подорожал сахар – на 9,6%. Макаронные изделия выросли в цене на 5,1%. Хлебопродукты – на 3,3%.

В то же время одна позиция подешевела. Цены на подсолнечное масло снизились на 4,8%.

Как изменились цены за месяц

По сравнению с маем, в июне цены на еду практически не изменились. Они выросли всего на 0,1%, в частности:

хлеб подорожал на 0,2%;

макаронные изделия – на 0,1%;

мясо и мясопродукты – на 1,9%;

рыба и продукты из рыбы – на 0,3%;

овощи – на 0,1%.

На сахар цены остались на прежнем уровне. А стоимость ряда продуктов вообще снизилась:

хлебопродукты подешевели на 0,6%;

сыр и творог, молоко – на 0,5%;

яйца – сразу на 4,1%;

подсолнечное масло – на 2,4%;

фрукты – на 2,2%;

масло – на 0,1%.

Что будет дальше

В экспертной среде ожидают дальнейшего роста стоимости еды. Причина – возврат довоенных налогов на горючее и, как следствие, рост его стоимости.

Как объяснил гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, дело в том, что цены на горючее начали повышаться во время массовой жатвы только ранних зерновых. Соответственно, работы по уборке "основной" части урожая будут проходить с использованием дорогого горючего – ведь имеющихся у аграриев запасов на всю кампанию не хватит.

Впрочем, связанное с этим подорожание продуктов питания, отметил он, будет плавным. Т.е., резко цены не вырастут.

"Будет незначительное, плавное подорожание к осени. Никто не ожидает скачкообразного роста цен, потому что есть другие факторы – например стоимость нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. Сегодня есть незначительный тренд их плавного падения, что также будет определять стоимость на продукты", - пояснил Коваль. .

Как сообщал OBOZREVATEL, картофель в Украине уже начал дешеветь. Ключевая причина – улучшение погодных условий и возобновление уборочных работ в большинстве областей, что привело к увеличению предложения картофеля на рынке.

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