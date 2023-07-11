В Украине подскочили цены на еду: что подорожало больше всего
В Украине существенно подорожали продукты питания. Так, с июня-2022по июнь 2023-го общий рост цен составил 16,5%. Больше всего в цене выросли яйца – на 84%.
Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, практически все остальные продукты подорожали не так сильно, хотя и довольно ощутимо.
Так, более чем на 10% выросли цены ряда продуктов. В частности:
- овощи подорожали на 23%;
- мясо и мясопродукты – на 22,4%;
- фрукты – на 19,9%;
- рыба и продукты из рыбы – на 19,3%;
- сыр и творог, масло – на 13,6%;
- молоко – на 10,8%;
- хлеб – на 10,6%.
Немногим меньше подорожал сахар – на 9,6%. Макаронные изделия выросли в цене на 5,1%. Хлебопродукты – на 3,3%.
В то же время одна позиция подешевела. Цены на подсолнечное масло снизились на 4,8%.
Как изменились цены за месяц
По сравнению с маем, в июне цены на еду практически не изменились. Они выросли всего на 0,1%, в частности:
- хлеб подорожал на 0,2%;
- макаронные изделия – на 0,1%;
- мясо и мясопродукты – на 1,9%;
- рыба и продукты из рыбы – на 0,3%;
- овощи – на 0,1%.
На сахар цены остались на прежнем уровне. А стоимость ряда продуктов вообще снизилась:
- хлебопродукты подешевели на 0,6%;
- сыр и творог, молоко – на 0,5%;
- яйца – сразу на 4,1%;
- подсолнечное масло – на 2,4%;
- фрукты – на 2,2%;
- масло – на 0,1%.
Что будет дальше
В экспертной среде ожидают дальнейшего роста стоимости еды. Причина – возврат довоенных налогов на горючее и, как следствие, рост его стоимости.
Как объяснил гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, дело в том, что цены на горючее начали повышаться во время массовой жатвы только ранних зерновых. Соответственно, работы по уборке "основной" части урожая будут проходить с использованием дорогого горючего – ведь имеющихся у аграриев запасов на всю кампанию не хватит.
Впрочем, связанное с этим подорожание продуктов питания, отметил он, будет плавным. Т.е., резко цены не вырастут.
"Будет незначительное, плавное подорожание к осени. Никто не ожидает скачкообразного роста цен, потому что есть другие факторы – например стоимость нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. Сегодня есть незначительный тренд их плавного падения, что также будет определять стоимость на продукты", - пояснил Коваль. .
Как сообщал OBOZREVATEL, картофель в Украине уже начал дешеветь. Ключевая причина – улучшение погодных условий и возобновление уборочных работ в большинстве областей, что привело к увеличению предложения картофеля на рынке.
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