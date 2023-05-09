Украинцам из-за обстрелов отключили электроэнергию: кого затронуло

Вечерний и утренний ракетные обстрелы Россией территории Украины не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям. Поэтому риска масштабных отключений света нет. Тем не менее в распределительных сетях пограничных и прифронтовых областей повреждения все же есть, из-за чего некоторое число проживающих здесь жителей временно остаются без энергоснабжения.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что речь идет о таких областях:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская.

"В частности, на Черниговщине в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, электропитание которых только вчера было возобновлено. Энергетики работают над восстановлением", – говорится в сообщении.

Какая ситуация в энергетике Украины в целом

В целом, сообщили энергетики, производство электроэнергии полностью покрывает потребление страны. В частности:

благодаря продолжающемуся водополью гидроэлектростанции продолжают активно работать на протяжении всех суток;

сезонно усиленно работают ветряные и солнечные электростанции.

"Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует. На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы", – рассказали в компании.

Масштабных отключений света не будет

В свою очередь в Минэнерго ранее сообщили, что возврата к режиму регулярных отключений электричества в Украине не планируется. Если в каком-либо регионе отключение все же будет применяться, то только по причине повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры. Систематического характера такие отключения носить не будут.

"В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям. Министерство энергетики Украины официально заявляет: данная информация не соответствует действительности! Введения графиков ограничений поставок электроэнергии не планируется", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, повысить тарифы на электроэнергию в Украине могут уже в июне. В это время истекает срок действия постановления, регулирующего стоимость тока для населения. В Минэнерго уже подтвердили, что рассматривают возможность пересмотра тарифов. О том, как и почему может подорожать ток, читайте в материале.

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