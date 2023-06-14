Украинцам отключают электроэнергию: в каких областях и почему возникли проблемы

В Украине в ряде регионов у потребителей нет электроэнергии. Отключения происходят из-за российских обстрелов, а также в результате затоплений после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. То есть речь идет о Херсонской и Николаевской областях, а также Донетчине, Сумщине и Харьковщине.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики отмечают, что уровень воды в затопленных районах постепенно снижается и ремонтные бригады облэнерго начинают обследование и восстановление электросетей.

Ремонты ведутся исключительно в районах, где на это есть разрешение военных. Например, в Николаевской области электропитание вернули более чем 600 потребителям, но еще около 1 тыс. остаются отключенными.

Также в ночь во время ракетных обстрелов вечером 13 июня и в ночь на 14 июня были повреждены сети облэнерго в прифронтовых районах Донецкой области и Харьковщины. В Сумской области из-за массированных обстрелов приграничных районов обесточено более 3,5 тыс. потребителей.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация с безопасностью", – отметили энергетики. За последние сутки в Донецкой области энергоснабжение возобновили для 4 тыс. потребителей.

При этом в целом потребности потребителей покрываются электроэнергией, произведенной украинскими электростанциями. С 14 июня заработал после планового ремонта один из атомных блоков.

"Возвращение ясной погоды позволило активизировать выработку электроэнергии на солнечных электростанциях. Но вместе с понижением уровня половодья снижается и выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях", – объяснили в "Укрэнерго".

На тепловых и атомных электростанциях вместо вернувшихся к работе в ремонт входят другие блоки. "Поэтому остается актуальной просьба перенести использование мощной техники с вечерних часов на ночь и день, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку", – попросили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в вопросе восстановления энергетической системы должна идти по пути Израиля, а не Ирака, Ливана и Сирии. Поэтому тарифы на электроэнергию для населения придется выводить хотя бы на уровень окупаемости тока. Иначе украинцы могут получить "свет по часам" на постоянной основе.

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