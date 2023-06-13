Украина пошла по пути Израиля: у Зеленского объяснили, почему тарифы на свет должны расти

Украина в вопросе возобновления энергетической системы должна идти по пути Израиля, а не Ирака, Ливана и Сирии. Поэтому тарифы на электроэнергию для населения придется выводить хотя бы на уровень окупаемости тока. Иначе украинцы могут получить "свет по часам" на постоянной основе.

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Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Телеграфу". Он отметил: Украина тщательно изучила, как правительства разных государств обращались с ценами на энергоресурсы во время войн.

"Израиль, понимая, что идет война, все же адаптировал цены на электроэнергию к минимально необходимым уровням. А были страны, которые играли в дешевый популизм, в частности это Ирак, Ливан, Сирия, которые во время войн, когда их энергосистемы терпели разрушения, принимали политические решения держать цену на электроэнергию на убыточном уровне, как в Украине. Кончалось тем, что в течение полугода свет был в лучшем случае 2-4 часа каждый день. Если мы не хотим дойти до такой ситуации, когда через полгода будем получать свет по 2-4 часа в день, государство должно принимать решения, хотя они, возможно, и не очень приятны. То есть, в этом мы точно хотим пойти по пути Израиля, а не Сирии или Ирака", – объяснил Шурма.

Он добавил, что даже после июньского повышения тарифа до 2,64 грн/кВт*ч цена тока для населения глубоко субсидирована – более чем в два раза. Однако такое повышение дает надежду, что энергетики получат ресурсы для прохождения следующей зимы.

В целом средства от повышения тарифов на свет будут направлены на нужды "Укрэнерго" и "Энергоатома". В частности, это будут ремонты трансформаторных подстанций и энергоблоков. Также существует программа обновления других энергоблоков, источников финансирования которой также станет повышение тарифов.

По оценкам Шурмы, в целом Украине потребуются десятки миллиардов гривен только для прохождения следующей зимы. В целом восстановление энергосистемы оценивается в сотни миллиардов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в результате повышения тарифа на электроэнергию час просмотра телевизора с июня в среднем подорожал с 14 до 26 копеек. А за час использования компьютера цена выросла с 26 до 47,5 копейки.

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