Украинцам отключают свет: в каких областях

Часть жителей в прифронтовых и граничащих с РФ областей Украины остались без энергоснабжения. Причина – результаты обстрелов Россией украинской энергоинфраструктуры.

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Об этом сообщили в Кабинете министров. Там отметили, что речь идет о:

Донецкой;

Запорожской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской областях.

"Враг обстрелял одно из зданий АО Харьковоблэнерго. Погибших и пострадавших в персонале нет. Объем повреждений определяется", – говорится в сообщении.

В то же время, в "Укрэнерго" рассказали, что ремонтные бригады облэнерго возвращают электричество потребителям "там, где разрешает ситуация безопасности". В частности:

в Донецкой области энергетики возобновили энергоснабжение более 4 тыс. потребителей;

на Запорожье – более 3,8 тыс. потребителей.

"На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. Так, на одной из подстанций в восточном регионе наши ремонтники восстановили часть оборудования, поврежденного неоднократными российскими обстрелами", – сообщили энергетики.

Масштабных отключений света не будет

В свою очередь в Минэнерго ранее сообщили, что возврата к режиму регулярных отключений электричества в Украине не планируется. Если в каком-либо регионе отключение все же будет применяться, то только по причине повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры. Систематического характера такие отключения носить не будут.

"В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям. Министерство энергетики Украины официально заявляет: данная информация не соответствует действительности! Введения графиков ограничений поставок электроэнергии не планируется", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, повысить тарифы на электроэнергию в Украине могут уже в июне. В это время истекает срок действия постановления, регулирующего стоимость тока для населения. В Минэнерго уже подтвердили, что рассматривают возможность пересмотра тарифов. О том, как и почему может подорожать ток, читайте в материале.

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