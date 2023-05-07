Украинцам подготовили новые тарифы на воду: платежки могут вырасти уже с 1 июня

В Украине рассматривают вариант повышения тарифов на холодную воду и водоотвод уже с 1 июня 2023 года. В крупных городах стоимость этих услуг може вырасти в среднем на 30%. Впрочем, решение еще не утверждено окончательно.

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О планах повысить тарифы именно с 1 июня говорится в ответе профильной нацкомисии (НКРЭКУ) на официальный запрос. Кроме того, в небольших населенных пунктах вода дорожает еще с конца 2022 года – по решению местных властей, т.к. им не требуется согласие НКРЭКУ.

"В текущем году (ориентировочно с 1 июня) НКРЭКУ планирует привести тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения", – заявили в Нацкомиссии.

Фактическое повышение тарифов для конечных потребителей традиционно будет отличаться в разных городах. Стоимость зависит от ряда факторов:

количество потребителей у водоканала (чем больше – тем дешевле);

объемы потребления;

особенности предоставления услуг (источник водоснабжения, инфраструктура).

В прошлый раз тарифы на воду пересматривали уже почти полтора года назад. Последнее повышение произошло в декабре 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тариф на электроэнергию могут повысить до 2,4 грн и 2,8 грн за 1 кВт*час. При этом на данный момент за каждый кВт*час нужно платить 1,44 грн при потреблении до 250 кВт*час в месяц и 1,68 грн – при превышении этого лимита.

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