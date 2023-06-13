Украинцам подготовили повышение тарифов на воду: как вырастет стоимость

Украинцам по-прежнему готовят повышение тарифов на холодную воду и водоотвод. Рост цен уже планировали на 1 января, потом 1 марта, и еще на 1 июня. Теперь же заседание профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) по этому вопросу назначено на 14 июня. В результате В крупных городах стоимость воды может вырасти в среднем на 30%.

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Как сообщали в НКРЭКУ, рост тарифов является не только требованием законодательства, но и "срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения". В небольших населенных пунктах вода дорожает еще с конца 2022 года – по решению местных властей, т. к. им не требуется согласие НКРЭКУ.

Предполагается, что цены на холодную воду вырастут во всех регионах, но повышение не будет везде одинаковым. Конкретный тариф на воду зависит от места расположения населенного пункта, количества потребителей, разветвленности сети и других факторов.

Тарифы изменятся для 35 водоканалов. Старые тарифы останутся только в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

В НКРЭКУ отмечали: на изменение тарифов повлияло уменьшение объемов реализации, которые были учтены в действующих тарифах. В частности, на 2,03 млн куб, или на 10,43% с централизованного водоснабжения и на 1,3 млн кубов (7,48%) централизованного водоотвода.

Кроме того, на 12-13% выросли расходы водоканалов на электроэнергию. На 20-29% увеличились и расходы на оплату труда.

В прошлый раз тарифы на воду пересматривали почти полтора года назад. Последнее повышение произошло в декабре 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, соблюдая несколько простых правил, могут значительно сократить потребление воды. Это также позволит снизить и суммы в платежках.

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