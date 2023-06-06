Украинцам резко повысили тарифы на электроэнергию: как платить в два раза меньше

Украинцы даже после повышения тарифа на электроэнергию почти в два раза (с 1,44 до 2,64 грн за кВт*час) могут сократить суммы в платежках. Для этого есть два варианта: повлиять на сам тариф, повлиять на объем потребления тока.

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Чтобы повлиять на тариф, нужно купить и установить двухзонный счетчик (цена составляет около 2-3 тыс. грн) и подключить его. Для этого можно обратиться к своему поставщику тока. Чаще всего крупные компании также предлагают свои услуги: уже готовые энергоэффективные наборы.

Двухзонный счетчик позволяет в период с 23 вечера до 7 утра платить за свет по тарифу 1,32 грн за кВт*час. А в дневное время по обычному тарифу. При этом важно использовать энергозатратные приборы в ночной период времени.

Как сократить суммы в платежках

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности опубликовало советы украинцам. Если следовать этим советам, суммым в платежках можно снизить в несколько раз.

Выключать свет и использовать энергоэффективные лампы. Это самый просто способ экономить. В коридоре можно установить датчик движения (свет будет включаться только при движении). А все лампочки нужно заманить на светодиодные.

Покупать приборы классом энергоэффективности "А" и "А+". Они могут потреблять до 30-50% меньше тока. Также важно выключать приборы, которые вы не используете. В режиме ожидания они также используют ток.

Холодильник должен быть чистым, находится в месте, на которое не попадают прямые солнечные лучи. Включать только те приборы, которыми вы на данный момент пользуетесь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что экс-министр энергетики считает, что тариф на электроэнергию нужно повысить в два раза. Текущего повышения недостаточно.

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