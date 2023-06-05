Тариф на электроэнергию нужно повысить украинцам еще вдвое: бывший министр энергетики сделал громкое заявление

В Украине с 1 июня выросли тарифы на электроэнергию, однако есть мнение, что тариф на электричество до сих пор не соответствует ситуации на рынке. В частности, бывший министр энергетики Алексей Оржель высказал мнение, что тариф должен быть по меньшей мере в два раза выше.

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Об этом экс-министр заявил в интервью изданию "Главком". По его мнению, платить за э/э украинцы должны по рыночным ценам, а даже себестоимость электричества сейчас выше установленного Кабмином тарифа.

"Тариф 2,64 грн за киловатт-час для населения не отражает реальную цену. 3,30 – это одно только производство электричества. Добавляем сюда тариф на распределение и получается более 5 грн", – считает он.

Что касается тарифов на газ, Оржель пока не готов сказать, как нужно повысить тариф на голубое топливо. Напомним, что с 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию для всех потребителей – 2,64 кВт*ч независимо от объемов потребления. До этого тариф в случае потребления до 150 кВт*ч в месяц составлял 1,44 грн, а если сверх этой цифры, то 1,68 грн за каждый кВт*ч.

Повышение тарифов на электроэнергию в Минэнерго объяснили необходимостью финансировать ремонтные работы. Россия во время многочисленных ракетных атак на объекты энергоструктур нанесла значительные повреждения и разрушения. Кроме того, до начала полномасштабной войны относительно низкий тариф для населения был компенсирован высокими тарифами для бизнеса. Однако из-за полномасштабной войны потребление электроэнергии бизнесом значительно сократилось.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут платить за электроэнергию вдвое меньше. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик и перейти на новый тариф.

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