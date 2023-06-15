Украинцам скоро придут платежки по новым тарифам за свет: как платить меньше

Уже в июле украинцам придут платежки за электроэнергию по новому тарифу. Цена осталась ниже рыночной, но без экономии среднестатистическая семья должна будет платить за свет на 200-300 грн больше. Лишних трат можно избежать с помощью двухзонного и трехзонного тарифов.

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Переход на такие тарифы требует установки специальных счетчиков. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Сколько стоит свет в двух- и трехзонном тарифах

Двухтарифный счетчик работает по принципу "день-ночь", т.е. электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле. А трехтарифный позволяет платить меньше не в пиковые часы потребления, но больше – в пиковые.

Двухзонный тариф:

с 7:00 по 23:00 часов – 2,64 грн/кВт*ч (полный тариф);

с 23:00 до 7:00 часов – 1,32 грн/кВт*ч (50% от стандартного тарифа).

Трехзонный тариф:

с 7:00 до 8:00 часов – 2,64 грн/кВт*ч (полный тариф);

с 8:00 до 11:00 – 3,96 грн/кВт*ч (150% от стандартного тарифа);

с 11:00 до 20:00 – 2,64 грн/кВт*ч (полный тариф);

с 23:00 до 7:00 часов – 12,06 грн/кВт*ч (40% от полного тарифа).

Стандартная стоимость электроэнергии в Украине с 1 июня не зависит от объема потребления. Сколько бы киловатт ни было использовано, тариф составляет 2,64 грн за кВт*ч. Для прифронтовых территорий цена электроэнергии не поменялась!

Как перейти на двухзонный или трехзонный тариф

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или своего у оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Цена зависит от модели, в 2023 году в среднем это 3000-4000 грн.

Перед самостоятельной покупкой прибора в любом случае нужно обратиться в компанию, которой вы платите за свет, – там скажут, какие модели подходят. Также именно поставщик будет заниматься установкой устройства, его регистрацией и заключением "двухтарифного" договора с потребителем.

Напомним, также украинцам подготовили повышение тарифов на воду. OBOZREVATEL рассказывал, почему это решение обоснованно и как платить меньше.

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