Украинцам установили тарифы на газ весь на год: сколько нужно платить за кубометр

В Украине в мае 2023 года объявлены тарифы на газ, которые будут действовать следующие 12 месяцев, до 1 мая 2024 года включительно. Абсолютное большинство семей (около 98%) платят "Нафтогазу". Компания установила тариф 7,96 грн за куб. м.

Видео дня

В целом же стоимость газа у разных поставщиков колеблется от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Об этом свидетельствует мониторинг "ГазПравды".

Самое выгодное предложение – у компании "ЕРУ Людям". Это небольшой столичный поставщик голубого топлива. Самые высокие цены у "СвітлоГаза". Это также компания из Киева.

Что касается "Нафтогаза", то услугами компании пользуются 12,4 млн украинских семей. Компания не изменила для них стоимость газа.

"Решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", – отметил глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев.

Впрочем, решение сохранить тарифы на старом уровне зависит не только от "Нафтогаза", так поступили все поставщики голубого топлива. Дело в том, что на время военного положения в Украине действует мораторий на повышение цены газа для бытовых потребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, мораторий не распространяется на тариф на электроэнергию. Поэтому стоимость тока может вырасти уже в июне. Окончательные расценки еще не определены, но эксперты раскрыли два варианта повышения тарифов на свет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!