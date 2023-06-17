Украинцев из-за долгов за коммуналку вносят в специальный реестр: блокируют карты и ограничивают передвижение

В Украине на 22% увеличилось количество должников за коммуналку. Суды над такими должниками проходят по упрощенной процедуре, далее они попадают в реестр должников.

Видео дня

Реестр должников можно найти на сайте Минюста. Попавшим в реестр грозит:

блокирование банковских счетов (независимо от суммы долга);

запрет на выезд за границу; ограничение на открытие новых счетов;

запрещение регистрировать сделки через нотариусов (в том числе продавать недвижимость).

Отметим, каждый украинец имеет право обратиться с просьбой о реструктуризации долга. В таком случае размер задолженности разделят так, чтобы должнику было комфортно платить ежемесячно. Во время военного положения запрещено отключать должников от коммуналки.

Однако даже беженцы обязаны платить за свое жилье в Украине. Речь идет о тех коммунальных услугах, начисление которых не зависит от объемов потребления. Например, обслуживание дома и придомовой территории или централизованное отопление в случае отсутствия счетчика.

Без уплаты долгов коммунальные компании не могут обеспечить непрерывную работу. К примеру, для водоснабжения необходимо тратить средства на электроэнергию, на химикаты для очистки воды, для удержания системы водоснабжения. Украинцы, которые потребляют коммуналку и не платят за нее, фактически заставляют других платить за себя. Кроме того, это не позволяет модернизировать коммунальную систему, своевременно проводить ремонтные работы.

Раньше OBOZREVATEL писал о том, как правильно использовать кондиционер. Летом из-за постоянного использования кондиционеров растет потребление электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!