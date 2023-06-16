В "Нафтогазе" спрогнозировали рост сумм в платежках за электроэнергию и рассказали, как этого избежать

В Украине с наступлением жары увеличится потребление электроэнергии из-за работы кондиционеров. При этом правильное использование техники позволит избежать значительного роста сумм в платежках.

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Как говорится в сообщении "Нафтогаза", кондиционеры мощные и потребляют много электроэнергии. На что обратить внимание при использования кондиционера:

включать только в том помещении, где вы проводите больше времени;

плотно закрывать окна и двери, чтобы сохранить холод;

комфортной считается температура 20-25 градусов;

если кондиционер находится за шторой – отодвиньте ее;

опускайте жалюзи или роллеты на окнах – так вы избежите нагрева от прямых солнечных лучей;

для ночного пользования выбирайте режим Sleep – он обеспечивает не только экономию, но и менее шумен;

установив двухзонный счетчик "день – ночь", вы оплатите вдвое меньше с 23:00 до 7:00.

"Обратите внимание на класс энергоэффективности – он должен быть не ниже А: А+, А++, А+++; при возможности отдайте предпочтение инверторным моделям – они умеют переключать режимы работы в зависимости от температуры; не забываем о надлежащем обслуживании – вовремя чистить от пыли и заправлять фреоном", – советуют в компании.

Идеальное время для включения кондиционеров летом – с 11 до 17 часов и ночью после 23 часов во избежание перегрузки энергосети. А утром и вечером лучший способ впустить в дом свежий воздух – обычное проветривание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

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