Украинцев обязали проверить счетчики газа: кто должен заплатить за поверку

В Украине возобновлены обязательные проверки индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, что, среди прочего, касается и счетчиков газа. Однако потребителям следует помнить, что отдельно платить за поверку счетчика они не должны.

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Об этом говорится в разъяснении специалистов "ГазПравды". Дело в том, что такие услуги как сама поверка, демонтаж и монтаж счетчика, транспортировка и связанный с поверкой ремонт уже заложены в тариф оплачены.

Периодическая поверка счетчиков газа бытовых потребителей осуществляется за счет облгаза независимо от того, кто является владельцем счетчика: облгаз или потребитель. Расходы облгазов, связанные с поверкой, заложены в тариф на услуги распределения природного газа", – отметили эксперты.

Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться со структурой действующего тарифа облгаза, которая является отдельным приложением к утверждению его постановления НКРЭКУ. То есть бытовые потребители, оплачивающие доставку газа, в то же время оплачивают своему облгазу и поверку счетчиков, не зависимо от того, кто является владельцем средств учета.

Напомним, украинцы, у которых срок проверки счетчиков уже пришел, обязаны провести поверку приборов в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. В большинстве городов отопительный сезон завершился в начале апреля, т. е. поверка должна состояться до начала июля.

Восстановление проверок относится ко всем счетчикам – потребленного газа, электричества, воды и тепловым счетчикам. Исключение сделано только для тех украинцев, которые остались на временно оккупированной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине абсолютное большинство семей покупают голубое топливо у "Нафтогаза" по тарифу 7,96 грн за кубометр. При этом некоторые поставщики предлагают более низкий тариф.

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