Украинцы заплатят за газ по разным тарифам: кому придут самые маленькие платежки 

В Украине абсолютное большинство семей покупают голубое топливо у "Нафтогаза" по тарифу 7,96 грн за кубометр. При этом некоторые поставщики предлагают более низкий тариф.

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Как пишет издание "Газправда", 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами "Нафтогаза". Только 2% семей остались со старыми поставщиками газа. Дело в том, что после начала полномасштабной войны государственная компания фактически стало единственной, которая может обеспечить необходимое количество относительно дешевого голубого топлива для населения.

Другие поставщики часто не берут новых клиентов, однако цены у них могут быть ниже. Например, "Эра Людям" каждый кубометр продает за 7,7 грн. А "Энерджи Трейд Групп" предлагает голубое топливо по цене в 7,79 грн. Есть и те, у кого газ дороже, чем у "Нафтогаза". Например, "Ритейл Сервис" каждый кубометр продает за 9,99 грн.

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил о том, что тариф на газ продлили на период до мая 2024-го. Фактически цена будет оставаться на действующем уровне в течение еще одного года. "Нафтогазу" принадлежит крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча". Это позволяет направлять относительно дешевое украинское голубое топливо на нужды населению.

Какие тарифы повысят?

В Украине уже повысили тариф на электроэнергию с 1 июня. Вместо 1,44 (или 1,68 при большом объеме потребления) грн каждый кВт*час теперь стоит 2,64 грн. Также с июля могут повысить и цены на воду. Такое решение объясняют необходимостью проводить ремонты, подорожанием себестоимости производства.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как платить за электроэнергию в два раза меньше. Любой украинец имеет право установить двузонный счетчик и платить за свет по особому тарифу.

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