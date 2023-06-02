Украинцев просят экономить электричество: в "Укрэнерго" описали ситуацию
В Украине 2 июня в целом достаточно производства электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Однако в вечерние часы потребление растет, поэтому украинцев просят уменьшить использование мощных электроприборов.
Трудности связаны с тем, что из-за ремонтов работает меньшее количество энергоблоков. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
И, хотя новые повреждения в магистральных сетях отсутствуют, Россия не прекращает обстрелы прифронтовых территорий. В частности:
- повреждены линии облэнерго на Харьковщине;
- есть повреждения линий в Донецкой области, где также обесточена шахта.
При этом продолжается активная ремонтная кампания на энергообъектах, поврежденных во время массированных ракетных и дроновых атак. "Повреждения сложные и масштабные, требуют много ресурсов и времени для замены и ремонта оборудования", – отметили в "Укрэнерго".
В компании призывают украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить балансировку, особенно в пиковые вечерние часы – с 19:00 до 22:00. Для этого следует:
- переносить использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь;
- использовать мощные приборы поочередно;
- выключать свет, выходя из комнаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после подорожания электроэнергии с 1 июля до 2,64 грн за кВт*час все еще есть возможность подключить ночной тариф. Это позволит в период с 23 до 7 утра платить за ток 1,32 грн за каждый кВт*час.
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