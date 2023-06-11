Украинцы будут по-новому оформлять субсидии: как изменится процедура в 2023-м

В Украине изменится механизм получения субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Получить помощь теперь будет проще, чем раньше.

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После нововведений украинцам нужно будет только подать краткую заявку и информацию о членах семьи для получения субсидии. Об этом рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

После подачи заявки и информации о семье Минсоцполитики будет самостоятельно собирать информацию о доходах и имуществе заявителя. Глава министерства добавила, что в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) заведены аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг.

"Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке, мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг", – отметила Жолнович.

Кто может претендовать на субсидию в Украине?

Украинские граждане, имеющие низкий уровень дохода, могут претендовать на получение субсидии. Кроме того, в категорию лиц, которые могут получить субсидию, входят:

безработные;

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

малообеспеченные семьи с детьми;

другие социально уязвимые категории населения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, повышение тарифов на электроэнергию в Украине не должно повлиять на размер субсидий на оплату коммуналки – ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Украинцы, которым выплачивали государственную помощь, будут получать ее в полном объеме.

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