Украинцы могут платить за электроэнергию в два раза меньше: вот что нужно сделать

Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик и использовать правила энергоэффективности.

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Как говорится на сайте Госагентства по вопросам энергоэффективности, значительной экономии можно добиться, правильно выбирая технику. К примеру, холодильник такого класса потребит на 30-50% меньше электроэнергии, чем устройство такого же объема марки "В".

Начать можно с замены всех ламп на энергоэффективные. Датчики движения – возможность экономить электроэнергию, когда она не нужна. В многоквартирных домах их следует установить в коридорах, подъезде, лестнице и других местах совместного пользования. В частном доме – у дверей и во дворе.

Режим ожидания для компьютера уместен, если оставлять его на несколько минут, а не на всю ночь. Следует отключать устройства, которыми никто не пользуется. А еще лучше – выключать вообще штекер из розетки. Это не только позволит сэкономить электроэнергию, но и убережет устройства от воздействия возможных перепадов электроэнергии. Также можно установить автоматические выключатели.

"Простые бытовые вещи часто сохраняют значительное количество газа и электроэнергии. Например, холодильник должен располагаться подальше от плиты, нагревателя, колонки или бойлера, батареи и прямых солнечных лучей, а современные устройства для приготовления пищи, например, мультиварки, позволяют готовить 2-3 блюда одновременно, что сохраняет как газ, так и электроэнергию", – говорится в сообщении Госагентства.

А чтобы в два раза сократить сам тариф, нужно перейти на двухзонный. Для этого стоит установить двухзонный счетчик (цена составляет около 2-3 тыс. грн) и подключить его. Для этого можно обратиться к своему поставщику тока. Чаще всего крупные компании также предлагают свои услуги: уже готовые энергоэффективные наборы.

Двухзонный счетчик позволяет в период с 23 вечера до 7 утра платить за свет по тарифу 1,32 грн за кВт*ч. А в дневное время по обычному тарифу. При этом важно использовать энергозатратные приборы в ночной период времени.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

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